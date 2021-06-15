В Казани прошла репетиция первого в России бизнес-форума на автомобилях

Вчера, 14 июня, у стен «Ак Барс Арены» прошла репетиция «Форума на колесах» (18+) — первого в России бизнес-форума в формате автокинотеатра. Само событие состоится уже через 10 дней, 24 июня.

Идейными вдохновителями события являются Руслан Абдулнасыров, владелец федеральной сети автосалонов по продаже авто с пробегом Автосеть.РФ, и Айдар Исмагилов — основатель сети «5КОЛЕСО» и «МойДодыр». На репетиции Руслан Абдулнасыров рассказал, что идея форума пришла с появлением пандемийных ограничений.

— Формат пришел после ограничений на организацию мероприятий в закрытых залах. Но люди соскучились по офлайн-мероприятиям. А здесь не нужно сидеть в помещение на стуле, вы сможете передвигаться по площадке. Планируется много разных активностей. А по автомобилю будет видно, у кого какой доход, кому шире улыбаться, — шутя добавил Абдулнасыров.

«Бизнес-форум на колесах» станет необычным мероприятием даже для Казани — города, который принимал события почти всех мыслимых видов и масштабов.

— Попробуйте удивить человека, живущего в городе Казань? Чем ты думаешь удивить человека, который все видел? Вот и ответ на вопрос «зачем этот форум», он такой впервые в России, — заявил сегодня Исмагилов.

У форума будет мотивационная направленность, в центре внимания — истории спикеров о взлетах и падениях. В числе гостей форума — известные личности из сфер бизнеса, спорта и благотворительности.

Маргулан Сейсембаев;

Сергей Романович;

Леонид Слуцкий;

Рустам Набиев;

Эрик Давидович;

Кирилл Сарычев;

Альберт Нурминский;

Анастасия Нифонтова;

Арслан Гудайдуллин;

Линар Хуснуллин.

— Этих людей объединяет одно: в их жизни был удар, который они выдержали, и после которого они продолжили развиваться дальше. Сложности судьбы приходится переживать каждому предпринимателю. В этих ситуациях иногда не хватает простых слов, чтобы преодолеть препятствия, и двигаться дальше. Форум как раз сможет оказать эту поддержку и показать, что нужно бороться и идти вперед, — объяснил Абдулнасыров концепцию форума.

Выступления спикеров также будут транслироваться на медиафасаде «Ак Барс Арены». Обладатели вип-билетов смогут пообщаться со спикерами лично во время афтепати.

— Это будет не очередной мотивационный форум, чтобы рассказать про «успешный успех», мы хотим сделать такую тусовку, где будет общение, а выступления могут быть для него фоном, — добавил Абдулнасыров.

Организаторы рекомендовали прибывать на форум заранее — ещё до начала на площадке начнутся различные активности.

Билет на форум покупается на один автомобиль — в нем может приехать до пяти человек. Руслан Абдулнасыров порекомендовал приезжать на форум с коллегами, друзьями или партнёрами по бизнесу. «Если вы во время форума сможете со своими коллегами обсудить какую-то информацию, идеи, это будет отличный тимбилдинг. Здесь очень много возможностей сделать ваш бизнес эффективнее», — пояснял он

Только на репетицию форума приехали 150 человек на 50 автомобилях — само событие обещает быть гораздо более масштабным. Организаторы ожидают на "Форуме на колесах" более тысячи автомобилей.

— Это как блогеры выкладывают сторис, раз не подошло, два, три, на 14-й раз — все хорошо. Так же и мы, нам важно понимать, какой будет итог. Я сейчас понимаю, что итог будет супер», — говорил Исмагилов.



Партнёрский материал