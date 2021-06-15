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Метшин: «Велодорожки в Казани реализовывать не так просто»

11:05, 15.06.2021
Метшин: «Велодорожки в Казани реализовывать не так просто»
Фото: Марат Мугинов (архив)

Создание велодорожек, особенно в центре Казани, сопряжено с трудностями, сообщил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин:

— Это не так просто нам реализовывать, поскольку старая часть Казани формировалась до того, как появились и велосипеды, и даже автомобили. Поэтому находить в соответствии с требованиями ГИБДД возможность безопасной организации велодвижения не так просто, но мы здесь находим движения. Все новые дороги проектируются с учетом велодорожек — это и дублер Горьковского шоссе, и Вознесенский тракт.

Сегодня на совещании с участием мэра Казани рассказали о готовящемся строительстве велодорожек длиной в 2 км по улице Большая Красная. Всего первый этап развития велоинфраструктуры в Казани предусматривает расширение сети велодорожек в Казани с 12 до 75 км.

Фото: kzn.ru
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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