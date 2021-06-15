Метшин: «Велодорожки в Казани реализовывать не так просто»

Фото: Марат Мугинов (архив)

Создание велодорожек, особенно в центре Казани, сопряжено с трудностями, сообщил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин:



— Это не так просто нам реализовывать, поскольку старая часть Казани формировалась до того, как появились и велосипеды, и даже автомобили. Поэтому находить в соответствии с требованиями ГИБДД возможность безопасной организации велодвижения не так просто, но мы здесь находим движения. Все новые дороги проектируются с учетом велодорожек — это и дублер Горьковского шоссе, и Вознесенский тракт.

Сегодня на совещании с участием мэра Казани рассказали о готовящемся строительстве велодорожек длиной в 2 км по улице Большая Красная. Всего первый этап развития велоинфраструктуры в Казани предусматривает расширение сети велодорожек в Казани с 12 до 75 км.