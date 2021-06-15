По улице Большой Красной в Казани в этом году построят велодорожку

Фото: скриншот

В этом году в Казани запланировано строительство одной велодорожки — по улице Большой Красной, от Кремлевской набережной до реконструируемого сейчас сквера Толстого. Ширина велодорожки составит 2,5 км, рассказал сегодня замруководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

В целом первый этап развития велосипедной инфраструктуры в Казани предусматривает расширение сети велодорожек в городе до 75 км. Сейчас в Казани только 12 км велодорожек.



Фото: скриншот

— Бюро транспортного планирования при управлении архитектуры и градостроительства Казани проанализировало существующие маршруты и предложило схему развития велосипедной инфраструктуры. Первым этапом станет повышение связанности существующих дорог и их связи с жилыми районами, что увеличит сеть до 75 км, — сообщил Куляжев.

Напомним, что, согласно программе безопасности дорожного движения в Казани на 2021 год, власти города планируют популяризировать программы малой мобильности и развитие велодорожной инфраструктуры.