Число автомобилей в Казани выросло за 8 лет почти на 50%

В Казани растет количество автомобилей. В январе 2021 года в городе насчитали больше 454,8 тысячи машин. За восемь лет автопарк столицы Татарстана вырос на 47,83%. Такие данные опубликованы в Программе безопасности дорожного движения в Казани на 2021 год.



Согласно документу, одной из самых больших социально-экономических проблем Казани являются аварии. В 2020 году в 1 765 ДТП погиб 51 человек, 2 017 человек получили травмы различной степени тяжести.

Фото: kzn.ru

В 2021 году власти города хотят добиться снижения числа погибших в ДТП до 49 человек. На реализацию этих планов направят 63,05 млн рублей из бюджета республики. В программе безопасности намерены делать упор на пропаганду нетерпимости к правонарушениям на дорогах, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Также в программе упоминаются популяризация программ малой мобильности (проще говоря, велосипеды, самокаты и т. д.) и развитие велодорожной инфраструктуры — как и в 2020 году.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова