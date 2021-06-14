Депутат Госдумы: Казань может принять Олимпиаду-2036

С точки зрения логики, альтернативы Казани при выборе места Олимпийских игр нет. Так считает депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. Он считает, что привезти сюда летние Игры будет разумным решением и с точки зрения наличия необходимой спортивной инфраструктуры, и по логистическим резонам.

— Мы находимся в середине земного шара, и не надо забираться куда-то на край земли. Во-вторых, у нас уже есть хорошие спортивные объекты, помимо запланированных. Великолепные климатические условия. Наконец, Олимпиада всегда нацелена на то, чтобы оставить наследие, такое же, как осталось у нас после Универсиады-2013. Поэтому я поддерживаю это решение. И готов все сделать для того, чтобы оно осуществилось», — сказал Фаррахов.

Экс-депутат, олимпийский медалист Ирек Зиннуров тоже поддерживает эту идею: он заявляет, что Казань предоставляет гораздо лучшие условия, чем некоторые олимпийские страны, в которых ему доводилось бывать. По его мнению, столица Татарстана даже могла бы подменить Токио нынешним летом, если бы японская столица снова отказалась проводить Игры из-за коронавируса.

Людмила Губаева