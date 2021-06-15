В Общественной палате предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя детям

В России предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя детям вплоть до уголовной ответственности. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Он напомнил о случаях, когда взрослые безвозмездно или за определенную плату покупают алкогольные напитки несовершеннолетним. При этом ни в административном, ни в уголовном законодательстве не прописана ответственность за это. Но некоторые регионы начали прописывать в местном законодательстве статьи, предусматривающие ответственность за покупку алкоголя детям.

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«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», — прим. ред.) дополнения, приравнивающего приобретение алкогольной продукции для последующей передачи несовершеннолетнему к вовлечению несовершеннолетнего в потребление алкогольной продукции», — приводит текст обращения RT.

Хамзаев предложил дополнить уголовную статью УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», приравняв повторное приобретение алкоголя для последующей передачи детям к повторной розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему.

По административной статье сейчас предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 тыс. до 3 тысяч рублей. По уголовной статье предусматривается наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до одного года.

В марте этого года уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

