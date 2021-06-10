ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, в третий раз обыграв в финале УНИКС

УНИКС проиграл в гостях московскому ЦСКА (89:81) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающей стала первая половина встречи, которую хозяева завершили с отрывом в 12 очков. До конца игры характер матча не поменялся, и армейцы уверенно довели дело до победы.

Это третья победа ЦСКА подряд над казанцами в серии, и армейский клуб стал победителем Единой лиги ВТБ в сезоне 2020/21.

Подробнее о двух безвольных поражениях УНИКСа в финальных матчах в Казани читайте в материале «Реального времени».