В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 33 человек
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 33 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 878 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 12 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 19 311 человек. Умерли за весь период 514 заболевших.
В России коронавирусом за последние сутки заболели 14 723 человека.
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