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В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 33 человек

11:11, 13.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 33 человек
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 33 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 878 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 12 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 19 311 человек. Умерли за весь период 514 заболевших.

фото: Максим Платонов

В России коронавирусом за последние сутки заболели 14 723 человека.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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