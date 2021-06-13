Поклонская раскрыла причину отказа баллотироваться в Госдуму

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о причинах отказа идти на новые выборы в Государственную думу. Об этом она сообщила в интервью «РИА Новости».

«Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни — это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие», — сказала она.

Она отметила, что у нее есть желание получить другой опыт, поэтому не стоит расценивать отказ от участия в выборах как завершение политической карьеры.

В мае Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Я снова смогу надеть китель, только пусть пока останется интригой, какой именно», — заявила она.

Алексей Нечаев