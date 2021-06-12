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Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

18:17, 12.06.2021
Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
Фото: instagram.com/rolandgarros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6) в финале турнира Большого шлема (ТБШ) «Ролан Гаррос».

Россиянке удалось взять лишь второй сет со счетом 6:2, в первой и третьей партиях ее оппонентка играла намного уверенней и заслуженно довела игру до победного результата.

Для чешской спортсменки эта победа стала первой в турнирах подобного уровня в одиночном разряде. Павлюченкова проиграла свой первый в карьере финал ТБШ.

Напомним, ранее из турнира выбыла первая ракетка России Вероника Кудерметова, проиграв другой чешской теннисистке.

Спорт
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