Казанский кремль стал самой популярной достопримечательностью в Татарстане
По мнению россиян, Казанский кремль является самой популярной достопримечательностью в Татарстане. Об этом говорится в путеводителе «Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить» от Аналитического центра НАФИ.
При этом Кремль не попал в топ-15 достопримечательностей в целом по России.
По итогам 2020 года Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» оказался на первом месте в рейтинге посещаемости музеев России. В прошлом году его посетили более 1,8 млн человек, что на 37% меньше по сравнению с 2019 годом.Общество Татарстан
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