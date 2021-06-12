Казанский кремль стал самой популярной достопримечательностью в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По мнению россиян, Казанский кремль является самой популярной достопримечательностью в Татарстане. Об этом говорится в путеводителе «Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить» от Аналитического центра НАФИ.

При этом Кремль не попал в топ-15 достопримечательностей в целом по России.



По итогам 2020 года Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» оказался на первом месте в рейтинге посещаемости музеев России. В прошлом году его посетили более 1,8 млн человек, что на 37% меньше по сравнению с 2019 годом.