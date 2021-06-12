В Челнах сняли на видео пруд рядом с Камой, который покрылся пеной

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах местная жительница обнаружила подозрительную пену в пруду рядом с Камой. Об этом сообщили в соцсетях.

Местная жительница прогуливалась с семьей по набережной. Дети заметили в воде «что-то белое», подошли ближе. Оказалось, что воду покрыла плотная пена.

В Министерстве экологии Татарстана прокомментировали «Реальному времени», что пена образовалась из-за естественных причин.

«Это выпуск ливневой канализации. Дождь же был. Там два пруда-накопителя, и из одного в другой когда переливается, образуются пузыри, оттого и пена», — рассказали в Минэкологии РТ.

Ранее в Лаишевском районе Татарстана нетипичный цвет приобрело озеро Архиерейское. Прокуратура Татарстана начала проверку сообщения. На место выехали экологи и, чтобы определить причину изменения состояния озера, взяли пробы поверхностной воды и донных отложений. Анализы показали наличие антропогенного воздействия (воздействие человеческих факторов) на водоем. Специалисты увидели начало цветения нитчатой сине-зеленой водоросли (цианобактерии) — спиралевидной анабены в береговой зоне озера. Их массовое размножение начинается в застойных зонах водоемов при температуре 18—25°С. Причиной этого может быть загрязнение прибрежной территории водоема.

Ольга Плешкова