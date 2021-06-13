Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +27 градусов
В воскресенье, 14 июня, в Татарстане облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, локально град. Утром местами туман.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе местами сильный, ночью до 15—18 м/с, днем — до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. В Казани — от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—27 градусов.Общество Татарстан
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