Президент Татарстана вручил 36 государственных наград

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов вручил наиболее отличившимся татарстанцам государственные награды РФ и РТ. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Мероприятие приурочено ко Дню России, награждение состоялось в казанском Кремле. Всего было вручено 36 госнаград.

фото: tatarstan.ru

«Сильной Россию делают сильные регионы», — сказал Минниханов.

Большая группа представителей силовых структур получила награды. Также отмечены наградами и званиями представители отраслей промышленности, сельского хозяйства, научно-образовательной сферы, культуры и искусства.

фото: tatarstan.ru

Награды получили: главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, ученый-археолог, внесший значительный вклад в признание исторических памятников республики объектами ЮНЕСКО, Фаяз Хузин, экс-руководитель Казанской консерватории Рубин Абдуллин, глава ветеранского движения Татарстана Ахат Юлашев, ветеран правоохранительных органов Шамиль Давлетгильдеев и другие.

Алексей Нечаев