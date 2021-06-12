Президент Татарстана вручил 36 государственных наград
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов вручил наиболее отличившимся татарстанцам государственные награды РФ и РТ. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Мероприятие приурочено ко Дню России, награждение состоялось в казанском Кремле. Всего было вручено 36 госнаград.
«Сильной Россию делают сильные регионы», — сказал Минниханов.
Большая группа представителей силовых структур получила награды. Также отмечены наградами и званиями представители отраслей промышленности, сельского хозяйства, научно-образовательной сферы, культуры и искусства.
Награды получили: главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, ученый-археолог, внесший значительный вклад в признание исторических памятников республики объектами ЮНЕСКО, Фаяз Хузин, экс-руководитель Казанской консерватории Рубин Абдуллин, глава ветеранского движения Татарстана Ахат Юлашев, ветеран правоохранительных органов Шамиль Давлетгильдеев и другие.
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