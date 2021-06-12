Президент России заявил о поимке убийц ряда известных россиян
Лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью NBC, фрагмент которого был показан в пятницу.
Журналист Кир Симмонс спросил российского лидера о гибели Анны Политковской, Бориса Немцова, Сергея Магнитского и некоторых других известных россиян.
«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — ответил Путин.
Интервью покажут перед встречей Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. Лидеры стран обсудят права человека, оппозиционера Алексея Навального и арестованных в РФ американцев. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
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