На пожаре в частном доме в селе Черемшанского района погиб мужчина

На пожаре в частном доме в селе Старый Утямыш Черемшанского района РТ погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20.12. На месте было установлено, что горит кирпичный дом на две семьи. Горение происходило на площади 50 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники пожарной охраны спасли из зоны задымления 46-летнего мужчину — инвалида по слуху. Он умер в машине скорой помощи от отравления продуктами горения.

Вчера вечером в СНТ «Волга» загорелся заброшенный садовый домик. Площадь пожара составила 30 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.