В России за сутки выявлено 12 505 случаев коронавируса — максимум с февраля

В России за сутки выявлено 12 505 случаев коронавируса — это максимум с февраля. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 5 180 454 случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в России полностью выздоровели 10 188 человек. Всего коронавирусом переболели 4 782 183 человека.

Зафиксировано 396 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 125 674 россиян.

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Ольга Плешкова