Главврач Коммунарки рассказал, что сейчас стало тяжелее лечить пациентов с COVID-19

Врачам сейчас стало сложнее лечить пациентов с COVID-19. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Методы, выработанные во время пандемии, перестали работать, отметил врач в интервью на радиостанции «Эхо Москвы».

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Он связал это отчасти с тем, что вирус мутировал: «Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. <…> Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 11 699. Общее количество зараженных увеличилось до 5 167 949. Умерли за сутки 383 человека. Всего скончались 125 278 пациентов.



Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал увеличение заболеваемости коронавирусом и связал это в том числе с тем, что население не соблюдает меры профилактики.

Во вторник заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась, однако сейчас наблюдается высокая летальность.

