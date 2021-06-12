Слуцкий в эфире Первого канала похвалил главу судей РПЛ Хачатурянца

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, выступивший в роли комментатора на стартовом матче чемпионата Европы-2020 по футболу между Италией и Турцией, высказался о российском судействе в эфире Первого канала.

Он поблагодарил за работу главу судейства РФС Ашота Хачатурянца и заявил, что надеется увидеть плоды его деятельности в самое ближайшее время.

«В целом, можем сказать, что и наши арбитры иногда ошибаются, и иностранные судьи на столь высоком форуме допускают ошибки. Но я думаю то, что сейчас делает Хачатурянц в нашем футболе — это резко повысит качество судейства и на следующий год мы уже увидим плоды этой работы. Я бы звание «прорыв года» смело отдал бы Ашоту Хачатурянцу, который меняет всю систему. Огромная ему за это благодарность от большинства клубов и тренеров РПЛ», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Фото: rfs.ru

Ассистировавший ему комментатор Роман Гутцайт добавил, что так изящно приветы в эфире федерального канала еще никто не передавал.

Напомним, ранее, по решению Ашота Хачатурянца, на неопределенный срок были дисквалифицированы арбитры РПЛ Михаил Вилков и Станислав Васильев. Недавно он объяснил свою жесткую позицию по этим судьям, по сути, намекнув на коррупционные моменты в их работе.