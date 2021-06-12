В Казани пассажиры и экипаж автобуса помогли мужчине, у которого случился сердечный приступ

В Казани накануне в автобусе по маршруту № 29 мужчине стало плохо с сердцем. Ему на помощь пришли пассажиры и экипаж транспорта, сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий РТ.

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Он начал падать, но пассажиры успели его подхватить. Кондуктор сообщила водителю автобуса о произошедшем и тот вызвал скорую помощь. В это время кондуктор пересадила пассажиров в другой автобус.

В салоне общественного транспорта остались трое пассажиров. Они разговаривали с мужчиной, чтобы тот был в сознании, протирали лицо влажной салфеткой. Когда скорая приехала, водитель автобуса вместе пассажирами положили мужчину на носилки и вынесли из автобуса.



Экипаж автобуса сообщил диспетчеру, что скорая помощь с пассажиром уехала, и они возвращаются на маршрут. Водителю Айрату Сагитову и кондуктору Кристине Пехенько руководство МУП «ПАТП №4» объявило благодарность. Ассоциация АТП РТ поблагодарила пассажиров, которые помогли мужчине.

В марте в Казани экипаж автобуса пришел на помощь пассажирке, которой стало плохо с сердцем.

