В Казани экипаж автобуса пришел на помощь женщине, которой стало плохо с сердцем

В Казани экипаж автобуса пришел на помощь пассажирке, которой стало плохо с сердцем. О произошедшем рассказали в АТП Татарстана.

Женщина почувствовала недомогание на остановке «Закиева». Она стояла в начале автобуса, в какой-то момент побелела и начала опускаться на пол. Кондуктор вместе с другой пассажиркой посадили ее на сиденье.

Кондуктор открыла окна в автобусе, дала женщине таблетку валидола, помогла расстегнуть куртку и снять шарф, вызвала скорую помощь. Водитель автобуса пересадил пассажиров в другой автобус. Экипаж автобуса сошел с маршрута до приезда медиков.

Женщину передали в руки медиков. Благодарность за неравнодушие сотрудникам выразило руководство МУП «ПАТП №2».

Ранее в Казани кондуктор пришла на помощь женщине, потерявшей память в автобусе №33. Тогда руководство КПАП №9 приняло решение выписать премию кондуктору в размере 5 тысяч рублей.



Ольга Плешкова