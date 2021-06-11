Татарстанец выиграл первый мурманский «Арктический гектар» на ПМЭФ

Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин стал обладателем первого участка земли в Мурманской области по программе дальневосточного гектара, расширенного на территорию Арктики.

На Петербургском экономическом форуме разыграли первый участок земли в Мурманской области по программе «Дальневосточного гектара», расширенного на территорию Арктики. В розыгрыше участвовали 300 человек. Победителем стал Дамир Худин из Татарстана, пишет «РИА Новости».

Приз Дамир Худин сможет оформить в феврале 2022 года. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три — задекларировать использование участка. Через пять лет можно получить землю в собственность безвозмездно или в длительную аренду.



Ольга Плешкова