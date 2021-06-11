В Казани подсудимый киллер объявил о самооговоре по делу о расстреле главы «Водоканала»

Фото: «Реальное время» (Балобанов в аквариуме — крайний слева)

Сегодня в шаге от приговора Вахитовский райсуд Казани возобновил судебное следствие по уголовному делу о расправе над гендиректором «Водоканала» Григорием Арутюновым в 2004 году. Такая необходимость появилась после выступления с последним словом последнего из подсудимых Ивана Балобанова, сообщает журналист «Реального времени».



На протяжении всего предварительного и судебного следствия Балобанов полностью признавал вину и давал подробные показания о своем участии в преступлениях. Однако в последнем слове неожиданно объявил, что оговорил и себя, и других подсудимых, а на самом деле к смерти Арутюнова не причастен.

Напомним, в прениях гособвинители запросили для четверки подсудимых сроки от 12 до 19 лет колонии строгого режима. Самый маленький срок просили как раз для каявшегося Балобанова.

После изменения позиции этого обвиняемого суд обязан провести его повторный допрос и новые прения.

На предварительном следствии вину признавали трое из четырех фигурантов этого дела, все трое уже отбывают наказание по приговору Верховного суда РТ 2008 года по банде «Квартала». В ходе судебного следствия по новому делу двое отказались от признаний и обвинили силовиков в давлении.

Детали громкого дела — в материале «Реального времени».