Глава ЦИК Татарстана предложил блокировать аккаунты, с которых поступают фейки о выборах

На форуме избирателей «Мой голос» обсудили развитие цифровых технологий в избирательных процессах. В числе прочего встал вопрос о том, как реагировать на многочисленные фейки, появляющиеся в цифровом пространстве во время избирательного процесса.

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Татарстана, высказал категоричное мнение:

— В поле фейков нужно принимать системные решения. Не секрет, что с одного аккаунта в соцсетях могут поступать многочисленные фейковые сообщения на протяжении всего избирательного цикла. Поэтому, например, это может быть такое решение: Роскомнадзор рассматривает конкретный аккаунт и блокирует его, чтобы пресечь поток фейков, который с него поступает. А сейчас у нас огромная армия людей занимается организацией выборного процесса и думает о том, как реагировать на фейки. Но не этим они должны заниматься! Поэтому думаю, что нужно принимать решения на системном уровне.

Напомним, в сентябре 2020 года Общественная палата РФ выявила за неполные две недели около 3 тысяч фейков, связанных с выборами. Были таковые и в Татарстане.

Людмила Губаева