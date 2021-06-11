Сбер поздравил россиян с Днем России и с помощью нейросети воссоздал национальные костюмы

В честь общенационального праздника Дня России Сбер научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы. Примерить косоворотку, бурку, папаху, малицу и другие наряды народов России можно на сайте проекта «Традиции сквозь технологии».



Сегодня в России насчитывается более 190 народов, у каждого — свои уникальные наряды и узоры. Традиционные костюмы — это важные элементы уникальной культуры народов, проживающих на территории нашей страны.



Для создания виртуальной коллекции «Традиции сквозь технологии» Sber AR/VR Lab отсканировала настоящие национальные костюмы, на основе сканов были созданы 3D-модели. Теперь с помощью сервисов компьютерного зрения и нейронных сетей примерить эти костюмы может любой желающий.

Чтобы примерить костюм на себя, нужно зайти на страницу проекта, выбрать национальный костюм и загрузить фотографию в полный рост. Нейросеть определит позу изображенного человека и «наденет» на него костюм по фигуре. Каждый сможет поделиться получившимся изображением на своих страницах в социальных сетях.

— Мы стараемся использовать технологическую мощь Сбера и наши новейшие разработки как для создания новых технологий и инфраструктуры, так и для поддержки просветительских инициатив. В проекте «Традиции сквозь технологии» ко Дню России мы хотели отразить все многообразие культур и национальностей, которые существуют на территории нашей богатой страны, — более 190 народов, 11 часовых поясов, протянувшихся от запада до востока. Наши разработчики отсканировали настоящие костюмы и создали виртуальные 3D-модели национальных нарядов, которые с помощью нейросети теперь каждый может примерить на себя и рассказать таким образом о традициях народов, проживающих в России, — прокомментировал Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»