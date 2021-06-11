Водитель Mercedes погиб в столкновении с грузовиком «ГАЗ» в Казани

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Поздно вечером 10 июня на улице Чуйкова столкнулись автомобиль Mercedes и «ГАЗ». В результате погиб водитель иномарки, сообщили сегодня в ОГИБДД УМВД России по Казани.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость и дистанцию и наехал на грузовик «ГАЗ» под управлением 51-летнего водителя, который стоял на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля Mercedes от полученных травм скончался на месте. Также 24-летний пассажир иномарки получил ушибы и ссадину.

Сегодня утром серьезная автомобильная авария произошла на улице Технической в Казани. Судя по кадрам, пострадали не менее трех автомобилей, один из которых — минивэн. Очевидцы сообщают о пробке из троллейбусов, проезд по улице затруднен.



Ольга Плешкова