«Урал» анонсировал проведение двух товарищеских матчей с «Рубином»

«Урал» опубликовал план подготовки команды к началу следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Уральский клуб выйдет из отпуска 14 июня, когда футболисты соберутся для прохождения медицинского осмотра. Два дня спустя команда отправится на клубную базу «Бажовия», где будет готовится к сезону.

В межсезонье «Урал» планирует провести четыре контрольных матча — по два раза с казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Время и место игр пока не определено.

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о проблеме заполняемости стадионов в России на спортивных мероприятиях.