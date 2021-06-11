В Татарстане зарегистрировали два завозных случая клещевого энцефалита из Башкирии

На 10 июня в медицинские организации Татарстана в связи с присасыванием клещей обратились 3 434 человека. Как отметила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, этот показатель ниже 2020 года на 16%.

92% случаев присасывания произошло на эндемичных территориях

— Большинство людей поймали клещей на садово-дачных участках, это 37%, и в лесах — 29%, — отметила Патяшина.

Роспотребнадзор исследовал 913 клещей, снятых с людей. У 222 клещей выделили возбудитель клещевого боррелиоза и в одном клеще был выделен вирус клещевого энцефалита.

— Напомню, что заболевание клещевым вирусным энцефалитом у нас с 2019 года в Республике Татарстан не регистрировалось, но заболевание клещевым боррелиозом регистрируется регулярно. У нас есть два случая клещевого энцефалита, но это завозные случаи у лиц, прибывших из Башкирии после похода, — отметила глава РПН.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от энцефалитных боррелиозных клещей.