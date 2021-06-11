В Татарстане участились случаи ботулизма — из-за сушеной рыбы
В Татарстане участились случаи ботулизма среди жителей — с мая поступило 7 экстренных извещение, и все они нашли подтверждение диагноза. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Между собой случаи не связаны.
— Но они связаны с потребление сушеной или вяленой рыбы, — отметила Патяшина и предостерегла горожан от покупки этого продукта в несанкционированных местах и у неизвестных лиц.
Также ботулизм вызывают консервы, приготовленные дома.ОбществоМедицина Татарстан
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