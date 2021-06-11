В Татарстане участились случаи ботулизма — из-за сушеной рыбы

В Татарстане участились случаи ботулизма среди жителей — с мая поступило 7 экстренных извещение, и все они нашли подтверждение диагноза. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Между собой случаи не связаны.

— Но они связаны с потребление сушеной или вяленой рыбы, — отметила Патяшина и предостерегла горожан от покупки этого продукта в несанкционированных местах и у неизвестных лиц.

Также ботулизм вызывают консервы, приготовленные дома.