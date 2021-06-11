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В Татарстане участились случаи ботулизма — из-за сушеной рыбы

09:22, 11.06.2021
В Татарстане участились случаи ботулизма — из-за сушеной рыбы
Фото: ru.wikipedia.org

В Татарстане участились случаи ботулизма среди жителей — с мая поступило 7 экстренных извещение, и все они нашли подтверждение диагноза. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Между собой случаи не связаны.

— Но они связаны с потребление сушеной или вяленой рыбы, — отметила Патяшина и предостерегла горожан от покупки этого продукта в несанкционированных местах и у неизвестных лиц.

Также ботулизм вызывают консервы, приготовленные дома.

ОбществоМедицина Татарстан
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