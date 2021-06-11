В Казани за сутки произошло два ДТП с погибшими

Фото: ГИБДД по Казани

За 10 июня в Казани произошло два ДТП с погибшими, в пяти авариях люди пострадали, еще 77 ДТП произошли с материальным ущербом, сообщает Госавтоинспекция города.



За сутки задержали 14 пьяных водителей и еще четырех, не имеющих права управления. Инспекторы пресекли десять нарушений в отношении граждан на электросамокатах и 18 — в отношении велосипедистов.

В отделы полиции доставили водителя в федеральном розыске и водителя с поддельным удостоверением.

Фото: ГИБДД по Казани

Вчера в Нижнекамске произошло ДТП — легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с трамваем. Из искореженного автомобиля спасатели вытаскивали водителя, сообщается, что он в больнице.

Маргарита Головатенко