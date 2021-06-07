В Большефроловском сельском поселении Татарстана ввели карантин по бешенству
На территории Большефроловского сельского поселения Буинского района района Татарстана ввели карантин в связи с бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по ул. Гагарина, 1 в селе Большое Фролово. Неблагополучным пунктом является территория Большефроловского сельского поселения Буинского района.
На территории эпизоотического очага, согласно указу, запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, посещение этой территории посторонними лицами, кроме специалистов.
Ранее карантин по бешенству ввели в Новошешминском сельском поселении РТ.
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