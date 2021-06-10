Новости авто

19:03 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани ограничат движение по улицам Соловецких Юнг и Блюхера

18:39, 10.06.2021
В Казани ограничат движение по улицам Соловецких Юнг и Блюхера
Фото: kzn.ru

В Казани с 19 июня ограничат движение транспорта по дорогам на улицах Соловецких Юнг и Блюхера. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

  • С 19 по 21 июня для проезда будет закрыт участок по улице Соловецких Юнг, возле дома №11б по ул. Шамиля Усманова.
  • С 22 по 24 июня нельзя будет проехать по улице Блюхера, возле дома №6, и возле дома №2а по ул. Восход.
  • С 25 по 27 июня движение закроют по улице Блюхера, возле дома №9, и возле дома №2а по ул. Восход.
Фото: kzn.ru

Ограничения движения на этом участке связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

С 14 июня в столице Татарстана ограничат движение по улице Мавлютова.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также