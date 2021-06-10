В Казани ограничат движение по улицам Соловецких Юнг и Блюхера

В Казани с 19 июня ограничат движение транспорта по дорогам на улицах Соловецких Юнг и Блюхера. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 19 по 21 июня для проезда будет закрыт участок по улице Соловецких Юнг, возле дома №11б по ул. Шамиля Усманова.

С 22 по 24 июня нельзя будет проехать по улице Блюхера, возле дома №6, и возле дома №2а по ул. Восход.

С 25 по 27 июня движение закроют по улице Блюхера, возле дома №9, и возле дома №2а по ул. Восход.

Фото: kzn.ru

Ограничения движения на этом участке связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

С 14 июня в столице Татарстана ограничат движение по улице Мавлютова.