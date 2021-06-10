На казанском танковом водоеме прошли испытания — видео

Сегодня на танковом полигоне в Казани прошли испытания. Военная техника полностью уходила под воду и передвигалась по дну водоема, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На поверхности остается только труба. Видимость в воде — нулевая, направление движения подсказывает специальная аппаратура. Глубина тренировочного водоема — 5 метров, длина — 120. К воде допускают только после прохождения специального курса подготовки.

Фото и видеорепортаж с танковой тренировки — в материале «Реального времени».