Новости общества

01:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На казанском танковом водоеме прошли испытания — видео

22:45, 10.06.2021
На казанском танковом водоеме прошли испытания — видео
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на танковом полигоне в Казани прошли испытания. Военная техника полностью уходила под воду и передвигалась по дну водоема, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На поверхности остается только труба. Видимость в воде — нулевая, направление движения подсказывает специальная аппаратура. Глубина тренировочного водоема — 5 метров, длина — 120. К воде допускают только после прохождения специального курса подготовки.

Фото и видеорепортаж с танковой тренировки — в материале «Реального времени».

ОбществоПромышленностьОПК Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также