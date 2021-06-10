В Ростуризме рассказали, когда стартует четвертый этап продаж туров по России с кешбэком
В России четвертый этап продажи туров по программе туристического кешбэка начнется с 16 июня. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
В этот период россияне смогут приобрести туры, начиная с 1 октября по середину декабря, передает ТАСС.
Продажи туров и проживания с кешбэком в рамках третьего этапа программы начались с 18 июня. Третий этап продажи туров завершается 15 июня. В мае программу туристического кешбэка продлили до конца года.
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