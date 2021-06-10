Новости общества

01:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий Ларисы Шойгу

19:08, 10.06.2021
В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий Ларисы Шойгу
Фото: instagram.com/sergey.nevero

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Ларисы Шойгу. Текст документа доступен в думской электронной базе.

Лариса Шойгу занимала пост зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту. О ее смерти стало известно сегодня.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия», 10 июня 2021 года в связи с ее смертью», — приводит текст документа ТАСС.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также