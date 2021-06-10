В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий Ларисы Шойгу
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Ларисы Шойгу. Текст документа доступен в думской электронной базе.
Лариса Шойгу занимала пост зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту. О ее смерти стало известно сегодня.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия», 10 июня 2021 года в связи с ее смертью», — приводит текст документа ТАСС.
Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни.
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