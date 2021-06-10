Гендиректор Meduza опровергла информацию о закрытии издания

Радиостанция «Голос Америки»* опубликовала интервью с генеральным директором и учредителем новостного издания Meduza* Галиной Тимченко. Согласно расшифрованному интервью на сайте радиостанции, Тимченко якобы заявила, что существующая бизнес-модель рухнула после внесения издания Минюстом в список иностранных агентов, поэтому проект «в его нынешнем виде будет закрыт».

Главный редактор издания Иван Колпаков в разговоре с «РИА Новости» опроверг информацию о закрытии издания, он заявил, что редакция продолжает работу. Позже «Эху Москвы» Тимченко заявила, что не давала интервью журналистам «Голоса Америки», а разговаривала со специалистами, интересующимися последствиями внесения издания в реестр СМИ-иноагентов. Она заявила, что говорила на английском языке и ее слова неправильно перевели и интерпретировали.

В конце апреля Министерство юстиции России внесло издание Meduza в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. На сегодняшний день в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, внесены 19 изданий и журналистов.

*признаны в России СМИ-иноагентами

Ольга Плешкова