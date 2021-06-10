Новости общества

19:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России установило новую сумму оплачиваемых лекарств для льготников

15:01, 10.06.2021
Правительство России установило новую сумму оплачиваемых лекарств для льготников
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России увеличило сумму оплачиваемых государством лекарств для льготников. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 1 февраля 2021 года норматив на одного гражданина составит 929,8 рубля. Для сравнения, в прошлом году он был равен 886,4 рубля в месяц.

Ранее на портале правительства появилась информация о том, что уже в этом году россияне с инвалидностью смогут в упрощенном порядке получать средства реабилитации, пользуясь электронным сертификатом. Скоро планируется к запуску государственная информационная система для учета таких сертификатов и тех, кому они необходимы.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицинаВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также