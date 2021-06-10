В Татарстане потратят 20 млн рублей на модернизацию единой архивной информационной системы

В Татарстане потратят 20 млн рублей на модернизацию единой архивной информационной системы РТ для нужд Государственного комитета РТ по архивному делу. Соответствующий тендер опубликован на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Размещением тендера занимается Государственный комитет РТ по закупкам. Подать заявку на участие можно до 18 июня текущего года.

Несколько лет назад Госархив РТ начал работу по созданию генеалогического портала в рамках подготовки к 100-летию ТАССР.



Алексей Нечаев