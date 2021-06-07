В ночном пожаре в Татарстане погибла женщина, двое пострадавших в реанимации

Фото: МЧС по РТ

Ночью в селе Старый Каразерик в Ютазинском районе Татарстана произошел пожар в частном доме, сообщает МЧС по республике.

Фото: МЧС по РТ

Вызов о пожаре на улице Комсомольской поступил в службу в 23.46. Когда пожарные подразделения приехали, горел частный дом 8х6 и баня 4х3 на площади 110 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 00.30.

Фото: МЧС по РТ

В пожаре погибла женщина 1947 года рождения. Двое мужчин 1977 и 1975 годов рождения пострадали, они находятся в реанимации.



Фото: МЧС по РТ

Вчера пожарные спасли из горящего дома на улице Степана Халтурина четырех человек.

Маргарита Головатенко