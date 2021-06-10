В России букмекерские конторы предложили приравнять к казино

В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить их право на прием ставок в онлайн-режиме. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

В своем обращении, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину, он отметил, что в стране уже больше 10 лет функционируют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино. А букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, по-прежнему широко представлены как в больших городах, так и в малых населенных пунктах России. Также сделать ставку можно и онлайн.

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Петунин считает, что букмекерская контора, как и казино, организатор азартных игр. Увлечение ставками также может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными деньгами, передает RT.

Общественник предложил перенести их деятельность из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны и ограничить их право на прием ставок в онлайн-режиме.

В конце мая стало известно, что в России может появиться единый список азартных игроков, которые решили «завязать» и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах.



Татьяна Леухина