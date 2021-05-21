В России может появиться стоп-лист отказавшихся от азартных игр

В России может появиться единый список азартных игроков, которые решили «завязать» и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах. Также в такой список могут внести на основании решения суда, куда могут обратиться родственники.

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Инициативу уже одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы. В случае введения такого списка ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан, которые будут внесены в перечень, не будут принимать ставки, передает «РИА Новости».

Депутат Госдумы от Татарстана, доктор Борис Менделевич ранее в колонке для «Реального времени» рассказал об опасности пристрастия к азартным играм.