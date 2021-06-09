Европарламент одобрил введение в ЕС COVID-сертификатов

Фото: Максим Платонов

Европейский парламент на заключительном голосовании утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата, сообщило издание Bloomberg Quint.

На завершающем этапе сертификаты должны быть одобрены правительствами стран ЕС. Абсолютное большинство евродепутатов поддержали решение.

фото: realnoevremya.ru

Информацию о прививке от COVID-19 будет содержать сертификат. Также в него будут записывать отрицательный ПЦР-тест или же факт перенесенного заболевания и наличие иммунитета.

Ранее сообщалось, что единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Алексей Нечаев