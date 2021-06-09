Состоялся запуск Амурского газоперерабатывающего завода

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома» в районе города Свободного Амурской области.

«Амурский ГПЗ ­— одно из самых современных и высокотехнологичных производств в мире. График строительства был предельно жестким. От первой сваи до пуска — менее шести лет. За это время выполнен беспрецедентный объем работ. Сегодня Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы Газпрома», — сказал глава компании Алексей Миллер.

Власти Татарстана поддерживают совместный проект СИБУРа и «Газпрома» по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в республике, рассказал несколько лет назад президент РТ Рустам Минниханов.

Алексей Нечаев