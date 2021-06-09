В Казани выявили вымогателей, угрожавших предпринимателям расправой и повреждением имущества

Фото: МВД по РТ

Сотрудники ОБОП УУР МВД по Татарстану обнаружили в Казани группу лиц, занимающихся незаконной деятельностью по сдаче павильонов в аренду и вымогательством денежных средств у предпринимателей.

— В случае неуплаты злоумышленники угрожали коммерсантам физической расправой и повреждением имущества. Свои слова молодые люди подкрепляли действиями. Так, одному из потерпевших вымогатели неоднократно поджигали торговые павильоны, — говорится в сообщении МВД по РТ.

В рейдах при силовой поддержке бойцов Росгвардии были демонтированы 10 торговых павильонов, два пункта шиномонтажа и два торговых автомобиля «Газель».

Фото: МВД по РТ

Сейчас разыскиваются все участники группы.