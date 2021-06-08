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В Абхазию прилетели родственники жительницы Татарстана, упавшей в горную реку

18:19, 08.06.2021
В Абхазию прилетели родственники жительницы Татарстана, упавшей в горную реку
Фото: mchsra.info

В Абхазию прилетели мать, тетя и двоюродная сестра пропавшей жительницы Татарстана, которая 6 июня упала в горную реку. МЧС Абхазии продолжает поиски девушки.

С родственниками девушки работают психологи МЧС. Спасатели продолжают тщательный осмотр русла рек Геги и Бзыби. Из-за бурного течения обследовать дно не удается.

6 июня 24-летняя Дарья Манасова упала с моста в реку Гегу и ее унесло течением. По словам очевидцев, она упала с моста, у которого нет оградительных перил. В поисках задействованы 30 человек личного состава МЧС, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Спасатели обследовали русла рек Геги и Бзыби, а также их притоки, но девушку все еще не нашли.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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