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В Нижнекамске рассказали о ходе строительных работ по благоустройству

08:04, 08.06.2021
В Нижнекамске рассказали о ходе строительных работ по благоустройству
Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин во время выездного совещания оценил объемы и ход строительных работ по благоустройству в городе, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района

На детской площадке недалеко от Святого Ключа планируют заменить большую беседку, которую построили в 2016 году, и обустроить игровой комплекс. Здесь важнее следить за порядком и состоянием оборудования и предметов благоустройства. То же мэр Нижнекамска обозначил для экопарка. В нем в этом году проводится вторая очередь строительства.

Фото: e-nkama.ru

На дороге по маршруту №109 планируется обустроить площадку около понтонного моста, проезжую часть от перекрестка на дамбу и тротуар для пешеходов. Работы здесь еще не начались.

Недавно в Нижнекамске завершили перенос пешеходного перехода около ТЦ «Рамус Молл» напротив дома №6 по улице Сююмбике.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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