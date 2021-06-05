В Нижнекамске перенесли пешеходный переход у ТЦ «Рамус Молл»
В Нижнекамске завершили перенос пешеходного перехода около ТЦ «Рамус Молл» напротив дома №6 по улице Сююмбике, сообщает «НТР 24».
Решение о начале работ по переносу перехода приняли после выездного совещания, организованного мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным.
Решение о переносе перехода приняли в конце апреля. Тогда же власти приняли решение демонтировать торговый павильон, расположенный рядом с «зеброй». Мэр Нижнекамска Айдар Метшин также поручил облагородить территорию вокруг «Рамус Молла».
Напомним, что торговый центр получил заключение о соответствии в декабре прошлого года. Ожидается, что это будет один из крупнейших торговых центров в Татарстане. В августе в нем планируют открыть первую в Нижнекамске молельную комнату.
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