Россиянам рассказали о рисках поездок в «закрытые» страны

Ростуризм и Росавиация рекомендуют учитывать риски туристических поездок в страны, с которым Россия пока не восстановила авиасообщение. Турист может не получить желаемую услугу, а бизнес получить убытки.

Сейчас авиасообщения нет с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы. Они не предусмотрены для туристических целей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

И туристам, и бизнесу следует учитывать все сопутствующие риски, говорится в совместном заявлении ведомств.

C 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Также запускается чартерный рейс в Албанию по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю и рейсы в Великобританию по маршруту Москва — Лондон.

