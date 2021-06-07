ЦСКА повел со счетом 2:0 в серии с УНИКСом в финале плей-офф Лиги ВТБ

УНИКС проиграл дома московскому ЦСКА (57:76) во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающей стала первая половина встречи, которую гости завершили с отрывом в 17 очков. До конца игры характер матча не изменился, и ЦСКА легко довел дело до победы.

Благодаря этому результату армейцы повели в серии со счетом 2:0. Следующая победа сделает ЦСКА чемпионом страны.

Напомним, первая игра в Казани также завершилась в пользу армейской команды.