Россия за год продала оружия на $15 млрд — это много или мало?

Россия в 2020 году продала оружия на сумму более 15 миллиардов долларов — это 102% от плана, заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов.

В 2020 году Россия поставила продукцию военного назначения в 51 страну, всего же у РФ есть контакты в этой сфере более чем с сотней стран, добавил Шугаев. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО.

При этом Шугаев добавил: военно-техническое сотрудничество в 2020 году также пострадало из-за пандемии. «В силу абсолютно объективных обстоятельств наши взаимоотношения, наши контакты были сужены. Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты», — объяснил он.

Вместе с тем Шугаев заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на ФСВТС, равно как и на страны-партнеры — с чьей стороны происходит это давление, он не уточнил. «Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие на наших партнеров прежде всего», — заявил Шугаев.

Фото: militaryarms.ru

$15 млрд от проданного оружия — это:

1,094 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 4,5% от общего объема экспорта российской продукции в 2020 году : по данным таможни, он составил $331,7 миллиарда.

: по данным таможни, он составил $331,7 миллиарда. В 11,66 раза меньше, чем объем оружейного экспорта США в 2020 году : он составил $175,08 миллиарда.

: он составил $175,08 миллиарда. Всего лишь в три раза больше, чем США продали оружия в 2020 году одной Украине — на сумму в $510,5 миллиона.

— на сумму в $510,5 миллиона. 0,75% от общемировых затрат на оборонные расходы — они, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2020 году составляли $2 триллиона.

— они, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2020 году составляли $2 триллиона. В 24 раза меньше, чем продажи 25 крупнейших оружейных компаний мира в 2019 году (более свежих подсчетов пока нет). По информации SIPRI, эта сумма составляет $361 миллиард.

в 2019 году (более свежих подсчетов пока нет). По информации SIPRI, эта сумма составляет $361 миллиард. Не менее 25 стратегических бомбардировщиков Ту-160 , которые будут производить в Казани. Эксперты оценивают такой самолет максимум в $600 млн (данные ТАСС).

, которые будут производить в Казани. Эксперты оценивают такой самолет максимум в $600 млн (данные ТАСС). Не менее 3 333 российских танков Т-90АМ — его стоимость оценивается в $4,25—4,5 миллиона.

— его стоимость оценивается в $4,25—4,5 миллиона. Примерно 4 166 666 автоматов Калашникова с черного рынка: его стоимость в США оценивается в $3,6 тыс. (данные NYT).

Александр Артемьев